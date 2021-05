Drusilla Foer dopo Ciao Maschio sarà ospite fissa a Radio 101 (Di domenica 23 maggio 2021) nel programma a “Facciamo finta che” con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “Ciao Maschio“, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e con la partecipazione di Drusilla Foer. Gli ospitu di ieri sono stati Alessandro Zan, parlamentare e attivista Lgbt, nonchè autore del noto disegno di legge Zan che ha acceso un dibattito coinvolgendo forze politiche, personaggi dello spettacolo e semplici cittadini. Nel salotto della Di Girolamo si sono seduti anche Marcello Masi, che ha raccontato il suo percorso di conduzione televisiva e i momenti più importanti della sua vita privata, e Federico Quaranta, conduttore televisivo e Radiofonico. Su Instagram Nunzia De Girolamo e Drusilla Foer, al termine della trasmissione, hanno ... Leggi su 361magazine (Di domenica 23 maggio 2021) nel programma a “Facciamo finta che” con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di ““, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e con la partecipazione di. Gli ospitu di ieri sono stati Alessandro Zan, parlamentare e attivista Lgbt, nonchè autore del noto disegno di legge Zan che ha acceso un dibattito coinvolgendo forze politiche, personaggi dello spettacolo e semplici cittadini. Nel salotto della Di Girolamo si sono seduti anche Marcello Masi, che ha raccontato il suo percorso di conduzione televisiva e i momenti più importanti della sua vita privata, e Federico Quaranta, conduttore televisivo efonico. Su Instagram Nunzia De Girolamo e, al termine della trasmissione, hanno ...

Da lunedì 3 maggio Maurizio Costanzo su R101 ... lo psichiatra e Direttore di Riza Psicosomatica Raffaele Morelli , la storica Laura Pepe , il giornalista Gabriele Parpiglia, lo zoologo Francesco Petretti a cui si aggiunge Madame Drusilla Foer.

