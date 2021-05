Dramma sul Mottarone: precipita la cabina di una funivia, almeno 4 morti (Di domenica 23 maggio 2021) Dramma in montagna, sul Mottarone – montagna granitica da quasi 1500 metri situata tra la provincia di Verbano-Cusio-Ossola e la provincia di Novara. La funivia che collega il comune di Stresa (celebre stazione turistica lacustre e tra le località più visitate dell’intero territorio piemontese) e il Mottarone è caduta, causando la morte di almeno quattro persone. Secondo le prime notizie giunte, intorno alle 13 una cabina con a bordo 11 persone (tra cui due bambini, trasportati in gravi condizioni a Torino) è caduta, una volta arrivata in prossimità dell’ultimo pilone – quindi in uno dei punti più alti del percorso – è caduta, forse per il cedimento di una fune. Difficoltà nelle operazioni di soccorso (con carabinieri e tecnici del soccorso impegnati) giacché la zona ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 maggio 2021)in montagna, sul– montagna granitica da quasi 1500 metri situata tra la provincia di Verbano-Cusio-Ossola e la provincia di Novara. Lache collega il comune di Stresa (celebre stazione turistica lacustre e tra le località più visitate dell’intero territorio piemontese) e ilè caduta, causando la morte diquattro persone. Secondo le prime notizie giunte, intorno alle 13 unacon a bordo 11 persone (tra cui due bambini, trasportati in gravi condizioni a Torino) è caduta, una volta arrivata in prossimità dell’ultimo pilone – quindi in uno dei punti più alti del percorso – è caduta, forse per il cedimento di una fune. Difficoltà nelle operazioni di soccorso (con carabinieri e tecnici del soccorso impegnati) giacché la zona ...

Dramma sul Mottarone: precipita funivia, almeno quattro morti

Dramma sul Mottarone: precipita funivia, quattro morti Dramma sul Mottarone: una cabina della funivia Stresa-Mottarone è caduta nel vuoto. Ci sarebbero diverse vittime, almeno quattro, nel drammatico incidente avvenuto questa mattina al Mottarone, in prov ...

