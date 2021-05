De Laurentiis saluta Gattuso | “Felice di questi due anni | ti auguro successi ovunque vada”

(Di domenica 23 maggio 2021) Ufficiale l’addio a Gennaro. La conferma arriva da un Tweet appena pubblicato dal patron partenopeo Aurelio De, chee ringrazia il mister augurandogli il meglio dopo dueinsieme: Caro Rino, sonodi aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, titu. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De— AurelioDe(@ADe) May 23, 2021

Solo_La_Lazio : ????? E niente... ?? #DeLaurentiis ha liquidato #Gattuso con un tweet ????? A voi i commenti ?? - MondoNapoli : De Laurentiis saluta Gattuso: 'Ti auguro successi ovunque tu vada' - - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Aurelio #DeLaurentiis, presidente del #Napoli, saluta #Gattuso: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due st… - SimoneGuadagnoo : Aurelio #DeLaurentiis, presidente del #Napoli, saluta #Gattuso: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due… -

... GATTUSONAPOLI 'Ma in questi 529 giorni, solo occasionalmente s'è avuta la sensazione che Dee Gattuso potessero disegnare assieme un "progetto" che avesse prospettive accattivanti:...... 'Ho dato e ricevuto tutto' 20 ORE FA Buffonla Juve e l Italia: sarà MLS o Medio Oriente ... D altra parte, fossimo in Deci penseremmo almeno due - tre volte prima di lasciarlo andare ...Ufficiale l’addio a Gennaro Gattuso. La conferma arriva da un Tweet appena pubblicato dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, che saluta e ringrazia il mister augurandogli il meglio dopo due anni ...UFFICIALE - Gattuso non sarà più il tecnico del Napoli: il tweet di De Laurentiis che annuncia la fine del rapporto con l'ex Milan ...