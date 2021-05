Clienti ai tavoli della caffetteria ben oltre il coprifuoco: multa e locale chiuso (Di domenica 23 maggio 2021) Nella tarda serata di sabato, intorno alle 23.45, un equipaggio delle Volanti della Questura di Bergamo, durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati anche all’accertamento del rispetto della normativa Covid-19, ha notato in via San Bernardino a Bergamo alcune luci e la serranda semi abbassata di una caffetteria del posto. Gli operatori hanno udito diverse voci provenire dall’interno, per cui hanno effettuato un controllo notando la presenza di 6 Clienti seduti ai tavoli, ancora intenti a consumare bevande ed alimenti nonostante il coprifuoco. “In considerazione della palese violazione della normativa finalizzata al contenimento del contagio da Covid 19 – riporta la Questura – la titolare veniva sanzionata con ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Nella tarda serata di sabato, intorno alle 23.45, un equipaggio delle VolantiQuestura di Bergamo, durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati anche all’accertamento del rispettonormativa Covid-19, ha notato in via San Bernardino a Bergamo alcune luci e la serranda semi abbassata di unadel posto. Gli operatori hanno udito diverse voci provenire dall’interno, per cui hanno effettuato un controllo notando la presenza di 6seduti ai, ancora intenti a consumare bevande ed alimenti nonostante il. “In considerazionepalese violazionenormativa finalizzata al contenimento del contagio da Covid 19 – riporta la Questura – la titolare veniva sanzionata con ...

