Classifica Mondiale piloti F1 2021 | Verstappen balza in testa | sorpasso Hamilton! Leclerc 6° davanti a Sainz

Advertising

habitvstyles : RT @niallspromoIT: Nella classifica mondiale di Itunes #OurSong è al 4° posto! - Agenzia_Ansa : Verstappen ha vinto il gp di F1 di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Sain… - 6saraa__ : RT @niallspromoIT: Nella classifica mondiale di Itunes #OurSong è al 4° posto! - CircusFuno : #Formula1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo il #MonacoGP F1 2021 a Monte Carlo - fookingloosah__ : RT @niallspromoIT: Nella classifica mondiale di Itunes #OurSong è al 4° posto! -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Mondiale

Con questa vittoria Verstappen passa in testa alla. [Le classifiche]Questa ladelCostruttori dopo la quarta manche: 1° Toyota Gazoo Racing 183 punti; 2° Hyundai Motorsport 146; 3° MSport 64.Segui in diretta il GP di Monaco 2021. Ferrari e Red Bull al top, male le Mercedes. I valori visti nelle qualifiche si confermeranno in gara?Settimo posto per Simone Iaquinta alla Mobil 1 Supercup a Montecarlo. Il drive calabrese ha fatto il suo esordio nel campionato mondiale Porsche. Sul prestigioso circuito di Montecarlo, il driver ...