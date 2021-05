Cetara covid free: c’è aria di normalità (Di domenica 23 maggio 2021) Essere un comune covid-free per dare anche tranquillità ai pescatori, che così hanno potuto riprendere il largo, e al mondo turistico-ricettivo che in questo modo potrà essere più attrattivo e competitivo e recuperare mesi di perdite. A Cetara, caratteristico borgo marinaro della Costa d’Amalfi noto tra le altre cose anche per la Colatura d’Alici Dop, hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino tutte le persone fragili, gli over 40, le categorie a rischio e chi è impossibilitato a uscire da casa. Su 2.015 abitanti, 1.170 sono stati vaccinati, con l’obiettivo di rendere Cetara covid free prima dell’avvio ufficiale della stagione turistica e dare maggiore tranquillità ai visitatori e agli abitanti. “Dalla prossima settimana, cominciamo anche per la fascia d’età 16-40 anni”, sottolinea ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) Essere un comuneper dare anche tranquillità ai pescatori, che così hanno potuto riprendere il largo, e al mondo turistico-ricettivo che in questo modo potrà essere più attrattivo e competitivo e recuperare mesi di perdite. A, caratteristico borgo marinaro della Costa d’Amalfi noto tra le altre cose anche per la Colatura d’Alici Dop, hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino tutte le persone fragili, gli over 40, le categorie a rischio e chi è impossibilitato a uscire da casa. Su 2.015 abitanti, 1.170 sono stati vaccinati, con l’obiettivo di rendereprima dell’avvio ufficiale della stagione turistica e dare maggiore tranquillità ai visitatori e agli abitanti. “Dalla prossima settimana, cominciamo anche per la fascia d’età 16-40 anni”, sottolinea ...

Ultime Notizie dalla rete : Cetara covid Covid Costiera Amalfitana: 82 gli attualmente positivi. I dati del 23 maggio Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 guariti a Maiori Covid Costiera Amalfitana: 82 gli ...POSITIVI AGEROLA 603 578 (4 decessi) 18 AMALFI 176 171 (4 decesso) 1 ATRANI 18 17 1 CETARA 163 161 (...

Cetara covid free: c'è aria di normalità. Vaccinati tutti i pescatori Lo scrive Le Cronache oggi consultabile on line Su 2.015 abitanti, 1.170 sono stati vaccinati, con l'obiettivo di rendere Cetara covid free prima dell'avvio ufficiale della stagione turistica e dare ...

Cetara covid free: c'è aria di normalità. Vaccinati tutti i pescatori Salernonotizie.it Depuratore Maiori, Provincia nomina commissione di gara. «Tecnici senza competenze» La Provincia di Salerno ha effettuato la nomina del seggio di gara per l'appalto del nuovo impianto di depurazione comprensoriale Minori-Maiori. Con decreto numero 10 del 23/4/2021, l'architetto Angel ...

Cetara, vaccinato 58% popolazione. Pescatori ok, ora tocca a lavoratori turismo A Cetara poco più della metà dei cittadini ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Si tratta di tutte le persone fragili di età superiore ai 40 anni di categorie a rischio che a seconda del vacc ...

