Cabina funivia Stresa-Mottorone: le vittime sono 12, due bambini in ospedale (Di domenica 23 maggio 2021) Una vera e propria tragedia sconvolge l'Italia in una calda domenica di fine maggio. Questa mattina una Cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata. Il bilancio della tragedia, purtroppo, sembra destinato a vedere il numero delle vittime aumentare. Stando alle ultime notizie la caduta della Cabina al momento ha causato la morte di almeno 12 persone, decedute sul colpo ma non ci sono ancora conferme ufficiali del numero delle persone presenti nel mezzo. Due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sarebbero stati trasportati a bordo di due eliambulanze all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il bimbo di 5 anni ha riportato trauma cranico, toracico-addominale e fratture agli arti inferiori. I medici al momento non si ...

