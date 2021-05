Bologna-Juventus, i convocati di Mihajlovic: fuori Danilo, torna Svanberg (Di domenica 23 maggio 2021) Il Bologna ha reso noto l’elenco dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la sfida contro la Juventus che chiude la stagione. Al Dall’Ara assente Danilo, torna invece Svanberg che era stato fuori per infortunio negli ultimi giorni. Questa la lista completa. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten, Svanberg, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ilha reso noto l’elenco deidi Sinisaper la sfida contro lache chiude la stagione. Al Dall’Ara assenteinveceche era statoper infortunio negli ultimi giorni. Questa la lista completa. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten,, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato SportFace.

