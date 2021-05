Vincenzo Nibali esce (volutamente?) di classifica per un’ultima settimana in una nuova veste (Di sabato 22 maggio 2021) Il giudice supremo del Monte Zoncolan ha messo una sentenza inappellabile: Vincenzo Nibali è fuori dai giochi per la classifica generale del Giro d’Italia 2021. A conti fatti, non è mai stato davvero in corsa. Non questa volta. Allo Squalo va riconosciuto l’onore delle armi. Ha voluto partecipare alla Corsa Rosa a tutti i costi, nonostante un infortunio piuttosto serio al polso destro gli abbia fatto perdere una decina di giorni di allenamento proprio nella fase cruciale per rifinire la lunga preparazione invernale. Va detto che, per una operazione come quella a cui si è sottoposto il siciliano, la stragrande maggioranza dei corridori impiega un paio di mesi per guarire e tornare in gara. Il classe 1984 ha affrettato i tempi e bruciato le tappe, ben conscio che si sarebbe esposto al rischio di una situazione ben poco gradevole, ma con ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Il giudice supremo del Monte Zoncolan ha messo una sentenza inappellabile:è fuori dai giochi per lagenerale del Giro d’Italia 2021. A conti fatti, non è mai stato davvero in corsa. Non questa volta. Allo Squalo va riconosciuto l’onore delle armi. Ha voluto partecipare alla Corsa Rosa a tutti i costi, nonostante un infortunio piuttosto serio al polso destro gli abbia fatto perdere una decina di giorni di allenamento proprio nella fase cruciale per rifinire la lunga preparazione invernale. Va detto che, per una operazione come quella a cui si è sottoposto il siciliano, la stragrande maggioranza dei corridori impiega un paio di mesi per guarire e tornare in gara. Il classe 1984 ha affrettato i tempi e bruciato le tappe, ben conscio che si sarebbe esposto al rischio di una situazione ben poco gradevole, ma con ...

