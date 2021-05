Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 maggio 2021)DEL 22 MAGGIOORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI 22 MAGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1-NAPOLI PER UN VEICOLO IN PANNE TRA IL NODO A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD PER IL TRASPORTO PUBBLICO SONOATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. I COLLEGAMENTI SONO DISPONIBILI IL SABATO ESCLUSIVAMENTE LA MATTINA, DALLE 7 ALLE 10. MENTRE ...