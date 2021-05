Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 13:10 (Di sabato 22 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente detto Mario Draghi ieri aprendo il Global Summit a Roma una proposta di cui si parla è quella di introdurre una sospensione dei brevetti sui vaccini l’Italia è aperta questa idea in modo mirato limitato nel tempo e che non mette a repentaglio l’incentivo ad innovare per le imprese farmaceutiche la Panda Mi ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi tra queste non vi è solo la pandemia ma anche le disuguaglianze e il cambiamento climatico aggiunto il Presidente del Consiglio intanto da lunedì 24 Maggio tutte le regioni e province autonome italiane saranno in zona gialla il ministro speranza ha firmato una nuova ordinanza 5200 i nuovi positivialle test covid 18 le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente detto Mario Draghi ieri aprendo il Global Summit auna proposta di cui si parla è quella di introdurre una sospensione dei brevetti sui vaccini l’Italia è aperta questa idea in modo mirato limitato nel tempo e che non mette a repentaglio l’incentivo ad innovare per le imprese farmaceutiche la Panda Mi ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi tra queste non vi è solo la pandemia ma anche le disuguaglianze e il cambiamento climatico aggiunto il Presidente del Consiglio intanto da lunedì 24 Maggio tutte le regioni e province autonome italiane saranno in zona gialla il ministro speranza ha firmato una nuova ordinanza 5200 i nuovi positivialle test covid 18 le ...

