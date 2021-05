Sunnei Objects | il Made in Italy si fa in quattro

(Di sabato 22 maggio 2021) Righe e colori invadono la casa. Dopo l’inaugurazione del loro hub creativo costellato da pezzi di design contemporaneo, Loris Messina e Simone Rizzo, fondatori del brand di moda, abbracciano anche il mondo lifestyle. Lenzuola a righe, cuscini coloratissimi, vasi e bicchieri in vetro di Murano. “è un marchio per persone come noi, che cercano qualità e personalità in tutte le sfaccettature della vita quotidiana. Da qui, l’idea di un progetto che potrebbe rispecchiare le nostre abitudini, interessi e stili di vita”. Questo lo slogan di, estensione naturale e quasi obbligata del brand, ormai punto di riferimento per una nuova generazione di fashion addicted. Quella disi rivela come un’operazione a tutto tondo, che punterà a presentare le proprie collezioni ...

