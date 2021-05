Sulle Orme dell’estate: quale sarà il trend dominante? (Di sabato 22 maggio 2021) Stiamo provando a tracciare, da tempo, quello che potrebbe essere il trend meteo prevalente dell’estate 2021. Non è facile, come sempre del resto, soprattutto in un anno che per molti aspetti è nettamente diverso dai precedenti. Quando i modelli previsionali sembrano orientati in una direzione ecco che Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Stiamo provando a tracciare, da tempo, quello che potrebbe essere ilmeteo prevalente2021. Non è facile, come sempre del resto, soprattutto in un anno che per molti aspetti è nettamente diverso dai precedenti. Quando i modelli previsionali sembrano orientati in una direzione ecco che

Advertising

ZZiliani : Dopo aver predetto con la massima precisione i nomi degli arbitri di #BolognaJuve (#Valeri in campo, #Giacomelli al… - FabioOffreda : RT @ZZiliani: Dopo aver predetto con la massima precisione i nomi degli arbitri di #BolognaJuve (#Valeri in campo, #Giacomelli al #VAR), co… - intoscana : Via libera del Comune di Firenze al Cammino di Dante, un doppio itinerario escursionistico a piedi ma anche in bici… - Pall_Gonfiato : Ziliani su Mihajlovic: 'Continua lo stato di trance profetica sulle orme di Padre Pio' - SergioCasizzone : RT @ZZiliani: Dopo aver predetto con la massima precisione i nomi degli arbitri di #BolognaJuve (#Valeri in campo, #Giacomelli al #VAR), co… -