Scuola | i genitori di ‘Non si tocca la famiglia’ a Bianchi | ‘si informino ragazze su rischi aborto’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – L'Associazione 'Non si tocca la famiglia', in occasione della Marcia per la Vita, svoltasi a Roma ai Fori Imperiali, chiede in una lunga lettera al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi di informare le ragazze sin dai banchi di Scuola sui rischi psicofisici derivanti dall'aborto e dall'uso della Ru486 sin dalla giovanizzima età. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

