Sangiovanni | ' La finale con Giulia è stata la cosa più bella'

(Di sabato 22 maggio 2021) 'Non ci sarebbepiùper me, sono contentissimo che ci sialei al mio fianco'. A 'Verissimo'racconta l'esperienza delladi 'Amici'. Un momento speciale per ...

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni finale

e il successo ad Amiciha conquistato il pubblico di Amici e non solo, sfiorando la vittorianel corso dell'ultima puntata del serale andata in onda sabato scorso. Il ...'Non ci sarebbe statapiù bella per me, sono contentissimo che ci sia stata lei al mio fianco'. A 'Verissimo'racconta l'esperienza delladi 'Amici'. Un momento speciale per la sua carriera, reso ancor più particolare dal fatto di averlo condiviso con la fidanzata Giulia Stabile. - - > ...Aka7even ospite di Verissimo oggi pomeriggio dopo la non vittoria ad Amici 2021. Quale sarà il suo rapporto con Anna Pettinelli?Una volta detto addio al palco di Amici di Maria De Filippi 2021, i finalisti del talent show in tv sfoggiano outfit da star, con capi griffati e ...