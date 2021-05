Salerno, bimba di 4 anni cade da un dirupo e muore (Di sabato 22 maggio 2021) Una bimba di 4 anni è morta dopo essere precipitata da un dirupo a Palinuro, in provincia di Salerno. La bambina era tedesca e si trovava con i genitori impegnati in un’escursione fra alcuni sentieri senza essere accompagnati da una guida. Il corpo della bimba è stato recuperato in mare da una motovedetta della Capitaneria di porto. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sapri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Unadi 4è morta dopo essere precipitata da una Palinuro, in provincia di. La bambina era tedesca e si trovava con i genitori impegnati in un’escursione fra alcuni sentieri senza essere accompagnati da una guida. Il corpo dellaè stato recuperato in mare da una motovedetta della Capitaneria di porto. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sapri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

annoupanoux : RT @mattinodinapoli: Palinuro, bimba di 5 anni muore precipitando dal sentiero del trekking - PalilloMichele : Bimba di 4 anni precipita in un dirupo, cade in mare e muore - infoitinterno : Salerno, bimba di 4 anni cade da dirupo e muore a Palinuro - blogsicilia : #notizie #salerno Bimba di 4 anni cade in un dirupo e muore - - fisco24_info : Salerno, bimba di 4 anni cade da un dirupo e muore: Non c'è stato nulla da fare per la piccola che è finita in mare… -