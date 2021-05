Royal Family | William commosso | “Qui è cominciato tutto”

Leggi su inews24

(Di sabato 22 maggio 2021)durante la sua ultima visita in Scozia, Paese che gli ricorda capitoli belli ma anche drammatici della vita Ogni volta che il principetorna in Scozia, come successo oggi per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale, è un tuffo al cuore. Perché la sua famiglia ha residenze anche lì e i L'articolo proviene da Inews.it.