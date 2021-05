Programmi TV di stasera, sabato 22 maggio 2021. Su Rai3 l’approfondimento ‘idrogeologico’ di Sapiens (Di sabato 22 maggio 2021) Mario Tozzi Rai1, ore 20.35: Eurovision Song Contest Musica. In diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam, serata finale dell’Eurovision Song Contest 2021. Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungono i Paesi Bassi (che ospitano l’evento) e i «Big five», qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La gara canora prevede un televoto in diretta ed il voto di una giuria di esperti, composta da 5 membri c he esprimeranno le loro preferenze da Roma, in presenza di un notaio, durante le prove generali che precedono la seconda semifinale e la finale. Durante la diretta, in qualità di portavoce, sarà Carolina di Domenico a collegarsi con l’Arena per comunicare al resto d’Europa i voti dell’Italia. Edizione Italiana Commento in diretta di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Rai2, ore 21.05: FBI 3×11 – ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 22 maggio 2021) Mario Tozzi Rai1, ore 20.35: Eurovision Song Contest Musica. In diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam, serata finale dell’Eurovision Song Contest. Ai 20 paesi che hanno superato l’ostacolo delle serate eliminatorie si aggiungono i Paesi Bassi (che ospitano l’evento) e i «Big five», qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. La gara canora prevede un televoto in diretta ed il voto di una giuria di esperti, composta da 5 membri c he esprimeranno le loro preferenze da Roma, in presenza di un notaio, durante le prove generali che precedono la seconda semifinale e la finale. Durante la diretta, in qualità di portavoce, sarà Carolina di Domenico a collegarsi con l’Arena per comunicare al resto d’Europa i voti dell’Italia. Edizione Italiana Commento in diretta di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Rai2, ore 21.05: FBI 3×11 – ...

Advertising

reportrai3 : ? Le inchieste di stasera tra poco su - TH3R3Y0UARE : stasera esco dopo mesi,i programmi per questa serata mi piacciono e già so come andrà a finire - Antonellotwitt : Oggi ospite in diretta alle 15.30 con RadioRai3 a 'Piazza Verdi' e alle 17.35 su Radio Popolare per 'Il Suggeritore… - ell3nne : Lei: Amore, oggi, dato che piove, andiamo a fare un giro da Maison du Monde, poi andiamo dalla mia amica che ha avu… - panzorrino : RT @Stefano10945679: Guardo #quartogrado stasera per la prima volta, ma sicuramente non ripeterò questa esperienza al limite della sopravvi… -