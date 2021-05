Procuratori Serie A: Juventus in cima nella classifica degli esborsi. Tutte le cifre del 2019-20 (Di sabato 22 maggio 2021) Juventus in cima alla classifica dei pagamenti ai vari Procuratori, insegue una sorpresa. Anche questo settore è in caduta libera. I dati Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa la Juventus vince un altro titolo. I bianconeri chiudono infatti al primo posto della classifica degli esborsi nei confronti dei Procuratori sommando le annate 2019 e 2020. I 65 milioni spesi in due anni regalano la vetta, a seguire un po’ a sorpresa la Roma con 42 milioni, Inter sul podio con 40, Milan 33. Il Napoli si sa è una società che risparmia da questo punto di vista e non a caso è distaccata rispetto alle grandi, con 17 milioni spesi in due anni. Ultimo lo Spezia con meno di un milione per i Procuratori. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021)inalladei pagamenti ai vari, insegue una sorpresa. Anche questo settore è in caduta libera. I dati Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa lavince un altro titolo. I bianconeri chiudono infatti al primo posto dellanei confronti deisommando le annatee 2020. I 65 milioni spesi in due anni regalano la vetta, a seguire un po’ a sorpresa la Roma con 42 milioni, Inter sul podio con 40, Milan 33. Il Napoli si sa è una società che risparmia da questo punto di vista e non a caso è distaccata rispetto alle grandi, con 17 milioni spesi in due anni. Ultimo lo Spezia con meno di un milione per i. ...

Ultime Notizie dalla rete : Procuratori Serie Calcio, il Covid costa 9 miliardi ai club europei ...agenti dei calciatori della sola Serie A hanno intascato la bellezza di quasi 1 miliardo di euro in commissioni . Una cifra assolutamente abnorme, se si pensa che nel 2015 i profitti dei procuratori ...

Roma, la lavagna degli esuberi che toglie il sonno a Tiago Pinto ... ed è per questo che Tiago Pinto ha cominciato mettere in agenda appuntamenti con i procuratori. Si ... più di alcune rose della Serie A. Su tutti deciderà José Mourinho, che potrebbe valutarne due o ...

Quanto spendono le squadre di Serie A per i procuratori? Yahoo Eurosport IT TS – L’ex Bagadur: “Salernitana, che stagione! Se Fabiani mi chiama…” Non ha dubbi Ricardo Bagadur, oggi al Hrvatski Dragovoljac – club col quale sta lottando per raggiungere il massimo campionato croato – quando gli chiediamo se gli piacerebbe tornare ...

