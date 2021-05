Palinuro: bimba di 4 anni muore precipitando da un dirupo (Di sabato 22 maggio 2021) A Palinuro, in provincia di Salerno una bambina di 4 anni è morta cadendo da un dirupo durante un'escursione e finendo in mare. La piccola, di origini tedesche era insieme ai suoi genitori, ed erano ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) A, in provincia di Salerno una bambina di 4è morta cadendo da undurante un'escursione e finendo in mare. La piccola, di origini tedesche era insieme ai suoi genitori, ed erano ...

