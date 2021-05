LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri ancora d’argento e Detti di bronzo negli 800! Martinenghi terzo nei 50 rana (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51: Al via nella seconda semifinale dei 100 farfalla: Sefl (Cze), Minakov (Rus), Szabo (Hun), Milak (Hun), Ponti (Sui), Korstanje (Ned), Ivanov (Bul), Bucher (Aut) 18.50: Burdisso migliora il personale e chiude quinto in 51?66, crolla nel finale Codia, è settimo in 51?86 e abdica. Vittoria per Guy in 50?96, secondo il bulgaro Miladinov in 51?10 18.48: Ci sono Federico Burdisso e Piero Codia al via della prima semifinale dei 100 farfalla uomini. I protagonisti: Vekovishchev (Rus), Najerski (Pol), Codia (Ita), Miladinov (Bul), Guy (Gbr), Burdisso (Ita), Croenen (Bel), Korzeniowski (Pol) 18.47: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Henique, Beckmann, Kromowidjojo, Surkova, de Waard, Ottesen, Ntountounaki, Junevik 18.46: Vince la francese Henique in 25?53 davanti alla danese Beckmann in 25?64, poi Ottesen e ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51: Al via nella seconda semifinale dei 100 farfalla: Sefl (Cze), Minakov (Rus), Szabo (Hun), Milak (Hun), Ponti (Sui), Korstanje (Ned), Ivanov (Bul), Bucher (Aut) 18.50: Burdisso migliora il personale e chiude quinto in 51?66, crolla nel finale Codia, è settimo in 51?86 e abdica. Vittoria per Guy in 50?96, secondo il bulgaro Miladinov in 51?10 18.48: Ci sono Federico Burdisso e Piero Codia al via della prima semifinale dei 100 farfalla uomini. I protagonisti: Vekovishchev (Rus), Najerski (Pol), Codia (Ita), Miladinov (Bul), Guy (Gbr), Burdisso (Ita), Croenen (Bel), Korzeniowski (Pol) 18.47: Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Henique, Beckmann, Kromowidjojo, Surkova, de Waard, Ottesen, Ntountounaki, Junevik 18.46: Vince la francese Henique in 25?53 davanti alla danese Beckmann in 25?64, poi Ottesen e ...

