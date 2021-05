Lewandowski re della Bundesliga: battuto record di gol in un campionato (Di sabato 22 maggio 2021) Robert Lewandowski ha superato il record di gol siglato da Thomas Muller in un campionato: 41 reti per l’attaccante polacco Robert Lewandowski ha superato il record di gol siglato in un campionato da Thomas Muller, suo compagno al Bayern Monaco. L’attaccante polacco ha realizzato la sua 41esima rete in Bundesliga al 91? dell’ultimo match stagionale contro l’Augsburg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Robertha superato ildi gol siglato da Thomas Muller in un: 41 reti per l’attaccante polacco Robertha superato ildi gol siglato in unda Thomas Muller, suo compagno al Bayern Monaco. L’attaccante polacco ha realizzato la sua 41esima rete inal 91? dell’ultimo match stagionale contro l’Augsburg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Eurosport_IT : Robert Lewandowski scrive una nuova pagina di storia della Bundesliga ???????? #Bundesliga | #Lewandowski |… - corradone91 : Arriva da due passi, con un tap-in, il gol numero 41 in #Bundesliga per #Lewandowski. Lewa batte il record di Gerd… - MusticaG : #Lewandowski nella storia della #Bundesliga. L'attaccante del #BayernMonaco ha aspettato il 90' per mettere a segno… - NicFra99 : Lewandowski nella storia della Bundesliga - notgiorgiab : lewandowski all’ultima azione della partita fa il 41esimo gol ?? -