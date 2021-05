Lautaro Martinez saluta l' Inter? Sirene dalla Spagna per l' attaccante

Advertising

Inter : ?? | #TOTS @RomeluLukaku9, Lautaro Martinez, @Stefandevrij & Milan Skriniar sono ufficialmente nel #TOTS di… - OS5MO : RT @Inter: ?? | #TOTS @RomeluLukaku9, Lautaro Martinez, @Stefandevrij & Milan Skriniar sono ufficialmente nel #TOTS di #FIFA21 ?? @EASPORTS… - luciomazz99 : ??Qualcuno parli anche delle #Commissioni chieste dei procuratori di Paulo Dybala e Lautaro Martinez! ?? Ci terrei a… - mariomazzolaa : RT @Inter: ?? | #TOTS @RomeluLukaku9, Lautaro Martinez, @Stefandevrij & Milan Skriniar sono ufficialmente nel #TOTS di #FIFA21 ?? @EASPORTS… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - L'agente di Lautaro Martinez ha incontrato Real ed Atletico Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

potrebbe lasciare l'Inter nella prossima finestra di calciomercato. Il giocatore dell'Inter, molto desiderato in Spagna, potrebbe dire addio al club nerazzurro per partire alla volta ...A campeggiare insieme alla coppia di bomber nerazzurrie Romelu Lukaku ora anche una evidente, sullo sfondo scuro, scritta bianca con la parola 'm...e'. Insomma, un'opera già dalla ...Massimo Tecca ha analizzato i pregi dell'Inter e la necessità della permanenza di Conte e dei big per poter aprire un nuovo ciclo ...Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, ritiene che la vittoria dello scudetto dell'Inter sia stata determinata da Lukaku ed Eriksen.