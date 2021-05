La Curva A: onore a Gattuso, applausi alla squadra, il nostro disprezzo per il club e la stampa (Di sabato 22 maggio 2021) La Curva A ha detto la sua con un volantino alla vigilia dell’ultima partita di campionato, contro l’Hellas Verona. Una nota in cui i gruppi organizzati rendono onore a Gattuso e si schierano contro la dirigenza del club partenopeo, contro la stampa e la parte della città (che chiamano ‘disfattista’) che aveva chiesto l’esonero di Gattuso quando era alle prese con i disturbi di cui soffre all’occhio e con le tante assenze forzate tra i suoi calciatori. Di seguito il testo. “Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ricordata come l’unica con l’assenza della componente più importante del calcio: il tifo. Ciò fa sì che non riuscissimo a sentirla pienamente nostra. Restano ugualmente fondamentali i comportamenti ed i valori di chiunque ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) LaA ha detto la sua con un volantinovigilia dell’ultima partita di campionato, contro l’Hellas Verona. Una nota in cui i gruppi organizzati rendonoe si schierano contro la dirigenza delpartenopeo, contro lae la parte della città (che chiamano ‘disfattista’) che aveva chiesto l’esonero diquando era alle prese con i disturbi di cui soffre all’occhio e con le tante assenze forzate tra i suoi calciatori. Di seguito il testo. “Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ricordata come l’unica con l’assenza della componente più importante del calcio: il tifo. Ciò fa sì che non riuscissimo a sentirla pienamente nostra. Restano ugualmente fondamentali i comportamenti ed i valori di chiunque ...

