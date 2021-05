La classifica dell’Eurovision Song Contest 2021, la posizione dei Maneskin per l’Italia (Di sabato 22 maggio 2021) La classifica dell’Eurovision Song Contest 2021 viene svelata in conclusione della finale di sabato 22 maggio, trasmessa in diretta su Rai1 da Rotterdam. Al termine delle esibizioni, e poco prima di svelare i voti di pubblico e giurie per i cantanti in gara, i presentatori hanno ricordato la vita pre-covid e accennato alla bellezza di una normale quotidianità, senza piangere maschere né distanziamento interpersonale. Il messaggio sottolinea l’importanza della musica, in un cortometraggio che dà valore all’hashtag ufficiale #openus, apriamoci. Per l’Italia hanno fatto il tifo tanti dei cantanti nostrani e si è scomodato anche il rocker Vasco Rossi che a loro ha riservato un messaggio sui social. Si è mobilitato Fedez- secondo al Festival di Sanremo 2021 con ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Laviene svelata in conclusione della finale di sabato 22 maggio, trasmessa in diretta su Rai1 da Rotterdam. Al termine delle esibizioni, e poco prima di svelare i voti di pubblico e giurie per i cantanti in gara, i presentatori hanno ricordato la vita pre-covid e accennato alla bellezza di una normale quotidianità, senza piangere maschere né distanziamento interpersonale. Il messaggio sottolinea l’importanza della musica, in un cortometraggio che dà valore all’hashtag ufficiale #openus, apriamoci. Perhanno fatto il tifo tanti dei cantanti nostrani e si è scomodato anche il rocker Vasco Rossi che a loro ha riservato un messaggio sui social. Si è mobilitato Fedez- secondo al Festival di Sanremocon ...

