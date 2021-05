Juventus, UFFICIALE: Douglas Costa al Gremio, cifre e dettagli (Di sabato 22 maggio 2021) Juventus – Prima cessione UFFICIALE per la Juventus. Non c’erano più dubbi, ma ora è giunta anche il crisma dell’ufficialità. Douglas Costa è un nuovo calciatore del Gremio. L’esterno brasiliano, nell’ultima stagione al Bayern Monaco, ha deciso di ritornare nella squadra che lo ha visto crescere e maturare sotto tanti punti di vista: la formula del trasferimento è quella del prestito secco.L’ex Shakhtar lascia dunque il Bayern Monaco dopo appena una stagione. Juventus, Douglas Costa via: UFFICIALE Annata nella quale, dopo una partenza sprint, ha faticato ad entrare negli schemi di Flick, complice quegli infortuni che lo hanno tediato anche negli anni della sua esperienza alla Juventus. Ed è proprio il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 maggio 2021)– Prima cessioneper la. Non c’erano più dubbi, ma ora è giunta anche il crisma dell’ufficialità.è un nuovo calciatore del. L’esterno brasiliano, nell’ultima stagione al Bayern Monaco, ha deciso di ritornare nella squadra che lo ha visto crescere e maturare sotto tanti punti di vista: la formula del trasferimento è quella del prestito secco.L’ex Shakhtar lascia dunque il Bayern Monaco dopo appena una stagione.via:Annata nella quale, dopo una partenza sprint, ha faticato ad entrare negli schemi di Flick, complice quegli infortuni che lo hanno tediato anche negli anni della sua esperienza alla. Ed è proprio il ...

