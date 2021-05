Incubo a Milano | narcotizzata e violentata da un imprenditore

(Di sabato 22 maggio 2021) Una studentessa universitaria è stata primae poida unfarmaceutico. Era andata dall’uomo per chiedere uno stage. La ragazza potrebbe non essere la sola ad aver subito violenza dall’uomo. Carabinieri arrestanomilanese (Getty Images)Caffè corretto al Bromezepam. Questo è il drink che unfarmaceutico ha offerto alla giovane studentessa, ignara di quanto le sarebbe accaduto da lì a poco. Dopo averla drogata, il manager di 50 anni, l’ha sequestrata,e poi fotografata. In seguito alla denuncia della studentessa, che si era recata dall’per chiedergli di poter iniziare uno stage nella sua azienda farmaceutica, è partita un’indagine delle forze dell’ordine che di lì a ...

Milano, ha 21 anni la giovane studentessa universitaria stuprata da un manager di una casa farmaceutica. Sarebbe questo l'esito di un' indagine portata avanti dai carabinieri della Compagnia Milano Po ...Milano – Un incubo quello vissuto da una giovane studentessa: un imprenditore l'ha narcotizzata, ne ha abusato sessualmente e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto.