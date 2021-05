Galtier-Napoli fumata nera: il tecnico allenerà in Francia! C’è un altro allenatore in cima alla lista dei desideri di ADL (Di sabato 22 maggio 2021) L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul capitolo allenatori in casa Napoli: l’avventura di Gattuso sembra essere ormai ai titoli di coda, salvo clamorosi colpi di scena post ultima sfida al Diego Armando Maradona. Il Napoli ha abbandonato l’ipotesi Galtier: resterà ad allenare in Francia ed è ad un passo dalla firma con il Nizza. Ecco che quindi, ADL, laddove Gattuso raggiungesse la qualificazione in UEFA Champions League, è pronto a virare su altri profili; uno fra tutti: Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus è in cima alla lista dei desideri del patron azzurro. Un gradino più in basso ci sono Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul capitolo allenatori in casa: l’avventura di Gattuso sembra essere ormai ai titoli di coda, salvo clamorosi colpi di scena post ultima sfida al Diego Armando Maradona. Ilha abbandonato l’ipotesi: resterà ad allenare in Francia ed è ad un passo dfirma con il Nizza. Ecco che quindi, ADL, laddove Gattuso raggiungesse la qualificazione in UEFA Champions League, è pronto a virare su altri profili; uno fra tutti: Massimiliano Allegri. Ilex Juventus è indeidel patron azzurro. Un gradino più in basso ci sono Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.

