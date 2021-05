Fabrizio Corona, il dolore è sempre dietro l’angolo (Di sabato 22 maggio 2021) Lacrime per Fabrizio Corona per la perdita di una persona cara, Severina Panarello E poi arriva il dolore ghiacciato della perdita, con essa lo smarrimento, lo sgomento, l’incredulità. Fabrizio Corona piange la morte di Severina Panarello portata via da un male incurabile. Donna forte, capace di toccare le corde intime di un Fabrizio arrabbiato, violento e perso. Per Fabrizio Corona i dolori non si attenuano mai. La notizia della morte di Severina Panarello, responsabile dell’Uepe, l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di Milano, l’ha travolto in una spirale di lacrime e rimpianti. Così affida il suo dolore ai Social con un post dove scrive: “Come faccio ora senza di te?”. Per lui Severina era come una seconda madre, una donna che ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 maggio 2021) Lacrime perper la perdita di una persona cara, Severina Panarello E poi arriva ilghiacciato della perdita, con essa lo smarrimento, lo sgomento, l’incredulità.piange la morte di Severina Panarello portata via da un male incurabile. Donna forte, capace di toccare le corde intime di unarrabbiato, violento e perso. Peri dolori non si attenuano mai. La notizia della morte di Severina Panarello, responsabile dell’Uepe, l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di Milano, l’ha travolto in una spirale di lacrime e rimpianti. Così affida il suoai Social con un post dove scrive: “Come faccio ora senza di te?”. Per lui Severina era come una seconda madre, una donna che ...

