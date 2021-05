F1, GP Monaco 2021: danni non gravi sulla Ferrari di Charles Leclerc, ma si deciderà domani sulla sostituzione del cambio (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà una domenica con il brivido quella di Montecarlo per la Ferrari. La Rossa dopo più di un anno è tornata in pole-position (l’ultima volta era stata nel GP di Messico del 2019) e l’ha fatto con Charles Leclerc. Il monegasco ha colto l’ottavo centro nel time-attack in carriera, commettendo però un errore nell’ultimo tentativo delle qualifiche del Principato. La conseguenza è stato un crash nella zona delle Piscine, con danni di non poco conto sulla SF21. Per questo, il timore fondato è che ci possano essere delle criticità legate alla scatola del cambio. Qualora ci fosse una rottura, Charles perderebbe la sua p.1 e subirebbe una penalità di cinque posizioni in griglia. Stando a quanto comunicato dalla Ferrari, tutto verrà stabilito ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà una domenica con il brivido quella di Montecarlo per la. La Rossa dopo più di un anno è tornata in pole-position (l’ultima volta era stata nel GP di Messico del 2019) e l’ha fatto con. Il monegasco ha colto l’ottavo centro nel time-attack in carriera, commettendo però un errore nell’ultimo tentativo delle qualifiche del Principato. La conseguenza è stato un crash nella zona delle Piscine, condi non poco contoSF21. Per questo, il timore fondato è che ci possano essere delle criticità legate alla scatola del. Qualora ci fosse una rottura,perderebbe la sua p.1 e subirebbe una penalità di cinque posizioni in griglia. Stando a quanto comunicato dalla, tutto verrà stabilito ...

