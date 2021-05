Covid Inghilterra, caccia alle varianti con test delle acque fognarie (Di sabato 22 maggio 2021) Nella caccia alle varianti del Covid-19, le autorità inglesi si affidano anche all’analisi delle acque fognarie. Il sistema di test copre ormai i due terzi della popolazione dell’Inghilterra, ha reso noto oggi il governo di Londra. L’analisi delle acque fognarie è stata usata in diversi Paesi per tracciare la diffusione del virus. In Inghilterra si cercano anche le varianti, soprattutto quella indiana. Il dipartimento per la salute e l’assistenza sociale (Dhsc) spiega che il programma è già servito per allertare sulla situazione a Bristol e Luton. Un apposito laboratorio è stato aperto a Exeter il mese scorso per analizzare campioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Nelladel-19, le autorità inglesi si affidano anche all’analisi. Il sistema dicopre ormai i due terzi della popolazione dell’, ha reso noto oggi il governo di Londra. L’analisiè stata usata in diversi Paesi per tracciare la diffusione del virus. Insi cercano anche le, soprattutto quella indiana. Il dipartimento per la salute e l’assistenza sociale (Dhsc) spiega che il programma è già servito perrtare sulla situazione a Bristol e Luton. Un apposito laboratorio è stato aperto a Exeter il mese scorso per analizzare campioni ...

