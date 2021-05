Cosa c’entra la vitamina D con il Coronavirus? Ecco cosa sappiamo davvero (al netto dei complottismi) (Di sabato 22 maggio 2021) Fin dagli inizi della pandemia si è ipotizzato che la somministrazione di determinate dosi di vitamina D potesse avere una funzione anti-virale, o che integrare questa vitamina potesse migliorare il Sistema immunitario e così scongiurare la possibilità di essere infettati dal Coronavirus. Un recente studio apparso su Jama ha provato a vedere se per caso le persone con carenze di questa vitamina avessero maggiori probabilità di risultare positive al SARS-CoV-2. Nei loro risultati gli autori suggeriscono che non vi siano evidenze di una associazione tra bassi livelli di vitamina D e una maggiore suscettibilità di essere infettati. Come è stato svolto lo studio I ricercatori hanno raccolto i dati relativi a uno screening sanitario che ha coinvolto 18.148 cittadini degli Stati Uniti dal settembre ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) Fin dagli inizi della pandemia si è ipotizzato che la somministrazione di determinate dosi diD potesse avere una funzione anti-virale, o che integrare questapotesse migliorare il Sistema immunitario e così scongiurare la possibilità di essere infettati dal. Un recente studio apparso su Jama ha provato a vedere se per caso le persone con carenze di questaavessero maggiori probabilità di risultare positive al SARS-CoV-2. Nei loro risultati gli autori suggeriscono che non vi siano evidenze di una associazione tra bassi livelli diD e una maggiore suscettibilità di essere infettati. Come è stato svolto lo studio I ricercatori hanno raccolto i dati relativi a uno screening sanitario che ha coinvolto 18.148 cittadini degli Stati Uniti dal settembre ...

Advertising

ilriformista : Cosa c’entra il diritto di difesa con le punizioni collettive che da 15 anni Israele infligge a 2 milioni di palest… - Rospo_85 : RT @maurovanetti: La vicenda Angelini, dove il centrosinistra borghese dello spettacolo e dei mass media si è in buona sostanza ridotto a d… - francis_drake66 : @Nonha_stata Cosa c'entra il reddito? - Lucrezi97533276 : @davcarretta @EnricoLetta @brandobenifei Melenchon cosa c’entra con gli altri fascisti? - beatricedess : Io “odio uscire, non so mai come vestirmi “ Mia madre “perché hai troppi vestiti !” Un giorno capito cosa c’entra -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entra Denise Pipitone, ombre su inquirenti e “confessione” di Jessica Pulizzi Quotidiano di Sicilia