Basket, Playoff Serie A2 2021: tabellone e accoppiamenti (Di sabato 22 maggio 2021) Il tabellone dei Playoff di Serie A2 2020/2021. Al termine della regular season tutte le squadre sono coinvolte all'interno della seconda fase, dove saranno presenti cinque diversi gironi: bianco (le squadre classificatesi ai posti 1-2-3 dei gironi verde e rosso), giallo (posti 4-5-6), azzurro (posti 7-8-9), blu (posti 10-11-12) e nero (posti 13-14). PLAYOFF E PLAYOUT A2 2021: IL REGOLAMENTO Tutte le squadre accedono ai rispettivi gironi portandosi dietro i risultati degli scontri diretti della prima fase e disputano 6 gare di andata e ritorno (4 nel girone nero) contro le altre 3 squadre del girone. I posizionamenti all'interno dei gironi bianco, giallo, azzurro e blu (solo le quattro migliori) rappresenteranno le teste di Serie da assegnare in vista del ...

