Ascolti Tv 21 maggio | Top Dieci allunga sull’Isola | che soffre il fuoco amico di Nuzzi Quarto Grado fa il record del 10 | 3% con le novità sul caso Pipitone

(Di sabato 22 maggio 2021), trend: Toprimane stabile, Ilary perde qualcuno tra i ‘soliti’ seguaci del venerdì. Fa il 10,3%, bene il film di Veltroni su Rai3 che supera di poco quello con Liam Neeson su Italia1 Coprito e Italia sempre più ‘libera’, venerdì 21, con quello che ne consegue per la società ma anche per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su Rai1, Canale 5 schierava L’Isola dei famosi (ieri fuori Rosaria, Andrea in finale, al televoto Miryea e Fariba). Il resto della griglia era bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film C’è tempo. E poi c’era la sfida tra Gianluigi(conimportanti sudi Denise), Diego Bianchi, Maurizio Crozza, ...

Tv venerdì 212021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 212021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ...Nelle ultime settimane ha continuato a crollare sempre di più negli, registrando il minimo nella giornata del 13ottenendo solamente l'1.8% di share e 214 mila spettatori mentre il ...Sono disponibili i dati degli ascolti della diciannovesima puntata dell'Isola 15. Ieri sera, venerdì 21 maggio, è andata in ond ...Nella prima serata di venerdì 21 maggio 2021 gli ascolti tv hanno fatto registrare un timido primato a Top Dieci di Carlo Conti. Il programma in onda su Rai1 è stato seguito da 3.232.000 telespettator ...