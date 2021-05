Aka7even: “Sono stato in coma, i medici dicevano che non sarei sopravvissuto” (Di sabato 22 maggio 2021) Per Aka7even è un momento d’oro, ieri è uscito il suo primo disco e il suo singolo Loca ha debuttato alla 2 della Fimi. Il cantante di Amici oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e – a parte il suo successo dopo il talent – ha parlato di un periodo brutto della sua vita, quando è stato in coma. “Da piccolo ho avuto un’encefalite che mi ha portato ad un come di 7 giorni. Teoricamente i medici dicevano che non avrei più dato segni di vita. Mamma però ci credeva perché vedeva, sentiva e percepiva che ce l’avrei fatta. I dottori le dicevano ‘no signora, non speri ancora’. Alla fine però mi Sono svegliato dopo una settimana. Per i medici era un miracolo totale. Mio fratello mi faceva sentire la musica. Lui mi ha accompagnato in ... Leggi su biccy (Di sabato 22 maggio 2021) Perè un momento d’oro, ieri è uscito il suo primo disco e il suo singolo Loca ha debuttato alla 2 della Fimi. Il cantante di Amici oggi èospite di Silvia Toffanin a Verissimo e – a parte il suo successo dopo il talent – ha parlato di un periodo brutto della sua vita, quando èin. “Da piccolo ho avuto un’encefalite che mi ha portato ad un come di 7 giorni. Teoricamente iche non avrei più dato segni di vita. Mamma però ci credeva perché vedeva, sentiva e percepiva che ce l’avrei fatta. I dottori le‘no signora, non speri ancora’. Alla fine però misvegliato dopo una settimana. Per iera un miracolo totale. Mio fratello mi faceva sentire la musica. Lui mi ha accompagnato in ...

