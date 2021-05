Agricoltura | assessori Centro-Sud a Draghi | Su fondi europei evitare nuovi scippi

(Di sabato 22 maggio 2021) “Il Governo decida secondo equità, evitandoche sarebbero deleteri per l’avvenire del motore agricolo dell’Italia”. Lo dicono gliregionali all’di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria (rispettivamente Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Nicola Caputo, Donato Pentassuglia, Toni Scilla e Roberto Morroni), insistendo sulla necessità – ormai diventata argomento di discussione a livello nazionale – di non mutare in corso d’opera le regole di riparto deiper le politiche di sviluppo rurale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Confag_Brescia : #Acqua Gestione delle risorse idriche per lo sviluppo dell'#agricoltura e del #territorio, #Confagricoltura… - MassimoSertori_ : RT @Agricolae1: Gestione risorse idriche sviluppo agricoltura, @Confag_Brescia #Confagricoltura Brescia a confronto con gli assessori regio… - Confag_Brescia : RT @Agricolae1: Gestione risorse idriche sviluppo agricoltura, @Confag_Brescia #Confagricoltura Brescia a confronto con gli assessori regio… - Agricolae1 : Gestione risorse idriche sviluppo agricoltura, @Confag_Brescia #Confagricoltura Brescia a confronto con gli assesso… - MassimoSertori_ : RT @Confag_Brescia: #Acqua La gestione delle risorse idriche per lo sviluppo del #territorio e dell'#agricoltura. Il 26 maggio, ore 18,… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura assessori

Il Denaro

" Perugia " "Il Governo decida secondo equità, evitando nuovi scippi che sarebbero deleteri per l'avvenire del motore agricolo dell'Italia". È quanto affermano gliregionali all'di Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (rispettivamente Roberto Morroni, Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Nicola Caputo, Donato Pentassuglia, ...Lo dicono gliregionali all'di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria (rispettivamente Francesco Fanelli, Gianluca Gallo, Nicola Caputo, Donato Pentassuglia, ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Sulla sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid la dichiarazione di Roma è molto deludente e arretrata rispetto alle posizioni illustrate ieri dal premier Draghi, ...(Adnkronos) – Sono 358 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in To ...