Xbox | svelato un easter egg rimasto sepolto per vent’anni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021) Uno sviluppatore hacome attivare unegg dinascosto per, evidentemente desideroso di farlo scoprire.. Uno sviluppatore che ha lavorato all’originale ha contattato la testata Kotaku per svelare l’esistenza di unegg dellanascosto per. L’uomo, che è voluto rimanere anonimo ma ha permesso a Kotaku di verificare la sua identità, ha spiegato anche come attivarlo, così che finalmente il mondo possa vederlo. L’egg è nascosto nella dashboard e mostra una schermata di crediti rimasta sconosciuta fino a oggi. Lo sviluppatore stesso ha dichiarato che non si aspettava che … Notizie giochiRead More L'articolo ...