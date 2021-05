Vaccini, Open Day AstraZeneca anche per over 35: ticket virtuali fino a esaurimento disponibilità (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Open Day delle vaccinazioni AstraZeneca del 22 e 23 maggio sono state ampliate anche alla fascia degli over 35. Open Day AstraZeneca anche per over 35 Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti). Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/Open-day-regione-lazio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Day delle vaccinazionidel 22 e 23 maggio sono state ampliatealla fascia degli35.Dayper35 Data ladi ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare ilVirtualeper gli35 (nati dal 1986 e anni precedenti). Per ritirare ilvirtuale,ad, vai su: https://ufirst.page.link/-day-regione-lazio su Il Corriere della Città.

