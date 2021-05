Uomini e Donne, spunta un retroscena “choc” sulla rissa sfiorata in studio: solo ora è stato raccontato (Di venerdì 21 maggio 2021) Valentina Autiero ha raccontato un inedito retroscena sulla rissa sfiorata tra Armando e Riccardo nello studio di Uomini e Donne. Una cosa è certa: tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due protagonisti indiscussi della recentissima stagione di Uomini e Donne, non corre affatto buon sangue. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, nel corso di questi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 21 maggio 2021) Valentina Autiero haun ineditotra Armando e Riccardo nellodi. Una cosa è certa: tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due protagonisti indiscussi della recentissima stagione di, non corre affatto buon sangue. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, nel corso di questi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - fuego_morado : RT @Francy___69: Non siamo il passatempo di nessuno. Non siamo un abito da indossare solo in determinate occasioni. Siamo uomini e donne ch… - Jiaproduction : RT @catlatorre: Prima #Tajani con 'una famiglia senza figli non è famiglia. La donna si realizza pienamente con la maternità', poi è il leg… -