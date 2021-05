Unindustria | presentato il Progetto “Digital Innovation Shortcuts”

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Le piccole e medie imprese sono l’asse portante dell’economia della Regione Lazio. Per renderle più competitivehail– La trasformazionee a portata di impresa, organizzato dalla componente Piccola Industria, insieme alle Sezioni Comunicazioni e Information Technology. L’iniziativa, che partirà il 7 giugno, si svilupperà in sei webinar, ognuno dei quali approfondirà un settore centrale della vita di un’azienda: dalla produzione alla logistica, dalle risorse umane al marketing. I protagonisti saranno gli imprenditori che, attraverso le loro testimonianze dirette, illustreranno i vantaggi che laizzazione ha portato all’interno delle loro imprese attraverso casi ...

Teleborsa

All'evento è intervenuto anche il Presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio , che ha apprezzato molto il progettoda, un'iniziativa che ...