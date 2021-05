Torneo di Ginevra | la finale sarà Ruud - Shapovalov

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torneo Ginevra

Sport Fanpage

Saranno Denis Shapovalov e Casper Ruud a giocarsi domani il titolo nelAtp 250 di. Il canadese ha superato in semifinale l'uruguiano Pablo Cuevas per 6 - 4/7 - 5, il norvegese invece ha fatto fuori lo spagnolo Pablo Andujar (giustiziere di Roger Federer al ......ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sulla terra rossa di, in Svizzera. La coppia italo argentina in semifinale si è sbarazzata per 36 63 10 - 4 ...Due ventiduenni in finale nel torneo in riva al Lemano. Andujar, giustiziere di Federer e Stricker, si ferma in semifinale ...Casper Ruud (ATP 21) è il vincitore della prima semifinale dell'Open di Ginevra. Il tennista norvegese ha staccato il ticker per la finale battendo Pablo Andujar (75) in due set: 6-3 6-2. Termina così ...