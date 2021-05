Top Dieci | ospiti quinta puntata | 21 maggio 2021

(Di venerdì 21 maggio 2021) Stasera, 21, in prima serata su Rai1 tornerà il programma Top, il programma condotto da Carlo Conti. Al centro del gioco troveremo ancora due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Saranno loro ad affrontarsi per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria: hit parade musicali, classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l’hanno caratterizzato. Topterza21...

Advertising

occhio_notizie : Torna Top Dieci condotto da Carlo Conti: lo scopo del gioco è quello di smascherare i gusti degli italiani - RaiUno : RT @FrancescaManza: Manca poco a Top Dieci con @CarContiRai @RaiUno ore 21:25 #TopDieci - RBelenkaia : RT @RominaPowerOFC: Appuntamento Imperdibile!!! Ospiti Speciali di “Top Dieci”, Al Bano & Romina Power. Questa sera, alle 21:25, Rai Uno!… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 21 Maggio 2021: L'isola dei famosi, tra Top Dieci, Le storie di Quarto Grado, Fratelli di Cr.… - FPB_0 : RT @FrancescaManza: Manca poco a Top Dieci con @CarContiRai @RaiUno ore 21:25 #TopDieci -

Ultime Notizie dalla rete : Top Dieci

Francesca Manzini tra gli ospiti della nuova puntata di, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. L'attrice e imitatrice sta vivendo un momento davvero magico nella vita professionale grazie all'imitazioni di personaggi come quella di Mara ...Tullio Solenghi ospite della nuova puntata di Carlo Conti ain onda venerdì 21 maggio 2021 su Rai1. L'attore genovese recentemente è stato protagonista di una puntata di Rai Storia dove ha ricordato Lina Volonghi, una grandissima figura del teatro ...Francesca Manzini sul matrimonio saltato con Christian Vitelli rivela: "Non mi sentivo più felice" Nella puntata di questa sera di Top Dieci tra i ...ESPN - Una maglia del Napoli nella Top 10 delle più belle di sempre in Serie A. Ecco la classifica delle casacche e la posizione azzurra ...