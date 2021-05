Tabellone Wta Belgrado 2021: i risultati e gli accoppiamenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Wta di Belgrado 2021. Sulla terra rossa serba è Yulia Putintseva la testa di serie più alta. Non sono presenti giocatrici azzurri, mentre spiccano nomi interessanti come Badosa, Mladenovic, Tomljanovic e Podoroska. Appuntamento dal 16 al 22 maggio. Tabellone WTA Belgrado SECONDO TURNO (LL) Tomova vs Fernandez (Q) Jani b. Kalinskaya 4-6 6-1 6-3 (4) Badosa b. Buzarnescu 6-0 6-4 (7) Peterson b. Tomljanovic 4-6 6-2 2-1 rit. Sasnovich b. (Q) Bucsa 6-4 5-7 6-0 Osorio Serrano b. (Q) Rakhimova 4-6 6-3 6-4 (5) Podoroska b. Dodin 6-2 6-3 (Q) Konjuh b. (2) Putintseva 6-3 6-4 PRIMO TURNO (LL) Tomova b. (WC) Radivojevic 6-2 6-3 Fernandez b. Hercog 7-5 6-1 (Q) Jani b, Martincova 6-2 0-6 7-5 Kalinskaya b. (6) Mladenovic 6-0 7-6(6) (4) Badosa b. Petkovic 6-2 ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta di. Sulla terra rossa serba è Yulia Putintseva la testa di serie più alta. Non sono presenti giocatrici azzurri, mentre spiccano nomi interessanti come Badosa, Mladenovic, Tomljanovic e Podoroska. Appuntamento dal 16 al 22 maggio.WTASECONDO TURNO (LL) Tomova vs Fernandez (Q) Jani b. Kalinskaya 4-6 6-1 6-3 (4) Badosa b. Buzarnescu 6-0 6-4 (7) Peterson b. Tomljanovic 4-6 6-2 2-1 rit. Sasnovich b. (Q) Bucsa 6-4 5-7 6-0 Osorio Serrano b. (Q) Rakhimova 4-6 6-3 6-4 (5) Podoroska b. Dodin 6-2 6-3 (Q) Konjuh b. (2) Putintseva 6-3 6-4 PRIMO TURNO (LL) Tomova b. (WC) Radivojevic 6-2 6-3 Fernandez b. Hercog 7-5 6-1 (Q) Jani b, Martincova 6-2 0-6 7-5 Kalinskaya b. (6) Mladenovic 6-0 7-6(6) (4) Badosa b. Petkovic 6-2 ...

