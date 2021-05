Sonia Bruganelli stoccata a Barbara D’Urso | «Ecco che penso dei suoi programmi…»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ospiti della seconda puntata di “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera, venerdì 21 maggio 2021, alle 22.55 su Rai 2, Bianca Berlinguer e. La moglie di Paolo Bonolis nel corso della chiacchierata ha parlato anche della Tv di. Un commento che certamente non farà piacere alla presentatrice partenopea. leggi anche l’articolo —>svela la sua ossessione, followers incuriositi «Ma come fai?» “è una Belva con”, titola così Davide Maggio sul suo noto blog, riportando una parte dell’intervista dell’imprenditrice a “Belve”. La moglie di Paolo Bonolis con molta franchezza ha dato la sua opinione sulle trasmissioni tv di ...

Advertising

blogtivvu : Sonia Bruganelli svela cosa ne pensa della TV che fa Barbara d’Urso (e la risposta non piacerà a Carmelita) - francescafagnan : RT @fraversion: stasera intervista col botto di @francescafagnan a Sonia Bruganelli Tra le domande, anche una sulla tv della D’Urso, che de… - webmodanettv : RT @fraversion: stasera intervista col botto di @francescafagnan a Sonia Bruganelli Tra le domande, anche una sulla tv della D’Urso, che de… - lorenzo60833262 : RT @fraversion: stasera intervista col botto di @francescafagnan a Sonia Bruganelli Tra le domande, anche una sulla tv della D’Urso, che de… - fraversion : stasera intervista col botto di @francescafagnan a Sonia Bruganelli Tra le domande, anche una sulla tv della D’Urso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

"La TV che fa Barbara d'Urso? Non mi piace", parlaLaha esordito svelando un passaggio inedito e dolorosissimo della sua vita, legato alla prima figlia, Silvia , ...Spread the love Paolo Bonolis eformano una coppia molto unita che non ha mai fatto parlare di sé. La loro unione è davvero solida e dal loro matrimonio sono nati tre figli dei quali loro sono innamoratissimi. La ...Nella stessa intervista, Sonia parla anche delle difficoltà legate alle malattia di sua figlia Silvia, nata con una gravissima cardiopatia: “Una crisi vera c’è stata quando è nata nostra figlia... Ave ...Sonia Bruganelli svela cosa ne pensa del modo di fare televisione di Barbara d’Urso (e la risposta non piacerà affatto a Carmelita).