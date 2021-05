Sondaggi Tp: effetto riaperture sul consenso di Draghi (Di venerdì 21 maggio 2021) Il conflitto israelo palestinese è al centro del Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 maggio. Gli italiani si dividono equamente tra chi sostiene Israele (30,6%) e chi i palestinesi (29,3%). Più di un terzo (36,8%) non si schiera con nessuna delle parti in causa perché, a loro dire, “entrambi stanno compiendo gravi errori”. Fonte: Termometro PoliticoSondaggi Tp: conflitto israelo-palestinese, quale soluzione? In merito alla risoluzione del conflitto, gli intervistati avanzano diverse soluzioni: quella che riceve più consensi riguarda il progetto di realizzare due stati, dentro i confini del 1967 (34,4%). Un ulteriore 18,8% benedice questa soluzione a patto che i palestinesi concedano di più visto che i confini del 1967 non sono più attuali. Meno preferenze raccolgono le altre soluzioni ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Il conflitto israelo palestinese è al centro delo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 18 e il 20 maggio. Gli italiani si dividono equamente tra chi sostiene Israele (30,6%) e chi i palestinesi (29,3%). Più di un terzo (36,8%) non si schiera con nessuna delle parti in causa perché, a loro dire, “entrambi stanno compiendo gravi errori”. Fonte: Termometro PoliticoTp: conflitto israelo-palestinese, quale soluzione? In merito alla risoluzione del conflitto, gli intervistati avanzano diverse soluzioni: quella che riceve più consensi riguarda il progetto di realizzare due stati, dentro i confini del 1967 (34,4%). Un ulteriore 18,8% benedice questa soluzione a patto che i palestinesi concedano di più visto che i confini del 1967 non sono più attuali. Meno preferenze raccolgono le altre soluzioni ...

