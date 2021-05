Advertising

genovesergio76 : Euro 2020, i convocati del Portogallo: Ronaldo unico 'italiano' - periodicodaily : Euro 2020: Cristiano Ronaldo unico “italiano” tra i convocati del Portogallo #CristianoRonaldo #Euro2020… - sportli26181512 : '#Ronaldo a Euro 2024? Se Buffon a 43 anni vince ancora...': Fernando #Santos, ct del #Portogallo, elogia CR7: 'E'… - gippu1 : @CollarTurned_Up Il sabato del match inaugurale di Euro 2004 Portogallo-Grecia (in cui Ronaldo prima commette fallo… - TUTTOJUVE_COM : Fernando Santos (ct Portogallo): 'Ronaldo ad Euro 2024? Dipenderà dalle sue motivazioni, sicuramente sarà ai mondia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Euro

Vero, è un portiere, ma per raggiungere certi obiettivi contano le motivazioni ene ha da vendere". Santos su: "E' una macchina da guerra" Santos si affiderà allo juventino per ...Per quanto riguarda2024, non lo so se ci sarà, non possiamo dire oggi se sarà presente o meno. Penso che dipenderà da lui, dalla sua motivazione. Ci sono molti fattori che possono ...Fernando Santos, ct del Portogallo, elogia CR7: "E' una macchina da guerra, sicuramente starà con noi al Mondiale" ...Il ct dei lusitani: "Lo juventino ha vinto una coppa a 43 anni, contano le motivazioni e CR7 è una macchina da guerra" ...