Rissa censurata a Uomini e Donne tra Armando e Riccardo: parla Valentina Autiero (Di venerdì 21 maggio 2021) Alcuni giorni fa vi abbiamo scritto di una terribile lite durante la registrazione di Uomini e Donne con protagonisti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. In televisione però, la maggior parte della discussione è stata censurata, così come conferma anche Valentina Autiero. Lite censurata a Uomini e Donne: parla Valentina Autiero L’ex dama del trono over di Uomini e Donne è stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 21 maggio 2021) Alcuni giorni fa vi abbiamo scritto di una terribile lite durante la registrazione dicon protagonistiIncarnato eGuarnieri. In televisione però, la maggior parte della discussione è stata, così come conferma anche. LiteL’ex dama del trono over diè stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Rissa censurata a Uomini e Donne tra Armando e Riccardo: parla Valentina Autiero - Novella_2000 : “Tagliata la lite, finita quasi a botte”: una dama conferma la rissa censurata a Uomini e Donne - zazoomblog : Uomini e Donne rissa sfiorata censurata in tv ecco cosa non abbiamo visto: “Hanno tagliato tutto finiti quasi a bot… - StraNotizie : Uomini e Donne, rissa sfiorata censurata in tv, ecco cosa non abbiamo visto: “Hanno tagliato tutto, finiti quasi a… - erika_b89 : Comunque hanno mandato il revenge porn in onda, ma la rissa no.. censurata #uominiedonne -