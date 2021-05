Rambo e Die Hard arrivano su Call of Duty (ed è subito anni Ottanta) (Di venerdì 21 maggio 2021) Noi ad uscire dalla nostalgia degli anni Ottanta ci proviamo (neanche troppo), ma come facciamo a tirarcene fuori se ci si mettono anche i videogiochi a ricordarci personaggi e atmosfere cult di quel periodo? Stiamo ovviamente barando e ne siamo felicissimi. I riferimenti agli anni ‘80 non sono mai troppi. Soprattutto quando vanno a pescare, in uno dei videogiochi sparatutto più adrenalinici di sempre come Call of Duty, due icone come Rambo e John McClane di Die Hard. Sylvester Stallone e Bruce Willis nello stesso gioco. Un sogno. Activision ci ha già regalato un tuffo nel passato con l'evento che ha riportato la mappa di Verdansk in piena Guerra Fredda, nel 1984. E ora ci dà la possibilità di vestire i panni dei due personaggi cult, con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Noi ad uscire dalla nostalgia deglici proviamo (neanche troppo), ma come facciamo a tirarcene fuori se ci si mettono anche i videogiochi a ricordarci personaggi e atmosfere cult di quel periodo? Stiamo ovviamente barando e ne siamo felicissimi. I riferimenti agli‘80 non sono mai troppi. Soprattutto quando vanno a pescare, in uno dei videogiochi sparatutto più adrenalinici di sempre comeof, due icone comee John McClane di Die. Sylvester Stallone e Bruce Willis nello stesso gioco. Un sogno. Activision ci ha già regalato un tuffo nel passato con l'evento che ha riportato la mappa di Verdansk in piena Guerra Fredda, nel 1984. E ora ci dà la possibilità di vestire i pdei due personaggi cult, con ...

John_J_Cobra : @CallofDutyIT Ho apprezzato molto la chicca dei doppiatori di Rambo (quello attuale) ma sopratutto del doppiatore i… - xtremehardware : Alcuni eroi sono duri a morire. Altri versano il primo sangue. Inizia oggi su Call of Duty il più grande evento d’a… - Nerdmovieprod : Call of Duty: Rambo e Die Hard si uniscono in un epico crossover #CallOfDuty #cod #warzone - SerialGamerITA : Call of Duty: Rambo e Die Hard si uniscono in un epico crossover #activision #callofduty #diehard #rambo - coditalianews : I due nuovi bundle Operatore di 'DIE HARD' e 'RAMBO' sono ora disponibili nel negozio di #ColdWar & #Warzone, entra… -