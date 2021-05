Palio di Legnano a settembre? Lunedì la decisione definitiva (Di venerdì 21 maggio 2021) Legnano (Milano) - Palio di Legnano il 19 settembre ? Non è detto. L'ultima parola spetta infatti al comitato Palio, in riunione Lunedì prossimo, e sarà quella decisiva L'unica certezza per ora ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 21 maggio 2021)(Milano) -diil 19? Non è detto. L'ultima parola spetta infatti al comitato, in riunioneprossimo, e sarà quella decisiva L'unica certezza per ora ...

Palio di Legnano a settembre? Lunedì la decisione definitiva Legnano (Milano) - Palio di Legnano il 19 settembre ? Non è detto. L'ultima parola spetta infatti al comitato Palio, in riunione lunedì prossimo, e sarà quella decisiva L'unica certezza per ora rimangono le corse di di ...

Radice, supremo magistrato del Palio di Legnano: "Se ci sarà o meno, dovremo deciderlo insieme" LegnanoNews.it Lunedì la decisione definitiva sul Palio a settembre Niente sfilata, si farà solo la corsa ma ci sono ancora dubbi sui dettagli dell'organizzazione. Il nodo cruciale resta il pubblico ...

Radice, supremo magistrato del Palio di Legnano: “Se ci sarà o meno, dovremo deciderlo insieme” In questo ping-pong su chi spetti decidere lo svolgimento del Palio con la sola corsa, la voce decisa del sindaco segna una tappa fondamentale per responsabilizzare tutti gli enti organizzatori ...

