MSI MPG ARTYMIS 343CQR, la recensione del monitor 34 pollici formato 21:9 con refresh da 165 Hz – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) La recensione dell'MSI MPG ARTYMIS 343CQR, un monitor panoramico con curvatura 1000R che promette un'esperienza ad alto coinvolgimento.. Per la recensione dell'MSI MPG ARTYMIS 343CQR ci siamo immersi nell'immagine ultra-wide di uno schermo di fascia alta con formato 21:9 e curvatura 1000R, pensato per avvolgere completamente il giocatore e ridurre al minimo la stanchezza oculare, anche in ottica professionale. I vantaggi dei monitor ultra-wide includono la possibilità di vedere contenuti multimediali con formato panoramico, decisamente più spettacolari, e offrono un'area di lavoro ampia spesso potenziata, come in questo caso, da tecnologie come Picture in Picture e Picture by Picture che … Recensioni giochiRead ...

